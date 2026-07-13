https://news.day.az/officialchronicle/1847622.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня больше китайских компаний уже присутствуют в Азербайджане - ВИДЕО После моего государственного визита в Китайскую Народную Республику в прошлом году и подписания декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве произошла очень большая активизация в деле взаимодействия во всех сферах: и в политической, и в экономической, и в транспортной.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня больше китайских компаний уже присутствуют в Азербайджане - ВИДЕО
После моего государственного визита в Китайскую Народную Республику в прошлом году и подписания декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве произошла очень большая активизация в деле взаимодействия во всех сферах: и в политической, и в экономической, и в транспортной.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом,в частности, Президент Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
"Мы этому очень рады, придаем очень большое значение", - отметил глава государства, добавив, что сегодня больше китайских компаний уже присутствуют в Азербайджане.
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