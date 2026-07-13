Президент Ильхам Алиев: Роль Азербайджана, как минимум в региональных делах, естественно, растёт

Мы всегда искренне хотели помогать там, где можем. И эта линия поведения нашего государства достаточно устоялась. Если есть возможность помогать, надо помогать. Если нет, значит, нет. Было время, когда у нас не было возможности помогать. Сейчас эта возможность есть и материально, и политически, и в других формах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Говоря о растущей роли Азербайджана в региональных вопросах, глава государства подчеркнул, что она позитивная и конструктивная.

Президент Ильхам Алиев также оценил единогласное голосование 120 государств-членов Движения неприсоединения в пользу Азербайджана как проявление огромного доверия к стране.