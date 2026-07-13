Президент Ильхам Алиев: Сегодня трудно найти еще одно общество с такой же картиной единства, которая сложилась в Азербайджане

Мы должны верить только в себя и в свое государство. Наше единство ни в коем случае не должно пошатнуться. Сегодня трудно найти подобную картину единства в каком-либо другом обществе, кроме азербайджанского.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства отметил, что мир меняется и возникают новые угрозы и провокации. Он подчеркнул, что враждебные Азербайджану силы никогда не откажутся от своих намерений. Он также отметил, что борьба должна носить постоянный характер, чтобы защитить наши права, национальную идентичность и укрепить нашу независимость.