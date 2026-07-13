Президент Ильхам Алиев: Посреднические усилия Пакистана свидетельствуют о большом уважении этой страны на международной арене

Я позвонил Премьер-министру Пакистана, моему дорогому другу Шахбазу Шарифу, чтобы поздравить его с достижением соглашения между Ираном и США. Это произошло благодаря посредническим усилиям Пакистана. И это еще раз свидетельствует о том, что Пакистан пользуется большим уважением на международной арене. Пакистан - единственная страна, которая смогла выступить посредником в этом вопросе, взяв на себя такую ответственность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства подчеркнул важность прекращения огня в этом конфликте с учетом недавних событий и новой напряженности, а также заявил, что ни одна другая страна, кроме Пакистана, не смогла бы так успешно выполнить эту миссию. Он также отметил, что масштабные усилия, предпринятые пакистанским руководством в этом направлении, в очередной раз продемонстрировали международный авторитет и возможности страны, выразив уверенность в том, что благодаря продолжению этих усилий на Ближнем Востоке воцарится мир.