Выступление Президента Азербайджана на IV Шушинском глобальном медиафоруме - в центре внимания турецких СМИ

Ведущие информационные агентства, телеканалы, печатные издания и новостные сайты Турции широко осветили выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖЖ, масс-медиа братской страны информировали многомилионную аудиторию о широком спектре тем, охваченных главой азербайджанского государства, в том числе отношениях Азербайджана и Турции, процессах на Южном Кавказе, транспортных проектах и т.д.

Особое внимание уделено словам Президента Ильхама Алиева о прочности отношений Баку и Анкары, которые достигли уровня, который должен служить примером для подражания на международном уровне.

Большинство СМИ вывели в заголовки оценки главы нашего государства о близости народов Турции и Азербайджана.

В новостных публикациях содержатся многочисленные выдержки из речи азербайджанского лидера.

Цитируются слова Президента Ильхама Алиева о значимости союзнических отношениях Анкары и Баку, роли Шушинской декларации, растущей значимости Среднего коридора, необходимости активного противодействия потокам дезинформации.

Отдельное внимание уделено успешной организации IV Шушинского глобального медиафорума, в котором принимают участие представители десятков информационных агентств и иных органов СМИ со всего мира.