https://news.day.az/officialchronicle/1847642.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с участниками IV Шушинского глобального медиафорума - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с участниками IV Шушинского глобального медиафорума. Day.Az представляет публикацию:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с участниками IV Шушинского глобального медиафорума - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с участниками IV Шушинского глобального медиафорума.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"IV Шушинский глобальный медиа-форум с участием Президента Ильхама Алиева".
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