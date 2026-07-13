На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с участниками IV Шушинского глобального медиафорума

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с участниками IV Шушинского глобального медиафорума.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"IV Шушинский глобальный медиа-форум с участием Президента Ильхама Алиева".