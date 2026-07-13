Стало известно, когда откроется прием в группы дошкольной подготовки

В Азербайджане объявлены сроки начала приема детей в группы дошкольной подготовки на 2026-2027 учебный год.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, процесс приема детей в группы дошкольной подготовки планируется запустить на следующей неделе.

"Точные даты начала регистрации, а также дополнительная информация будут представлены общественности в ближайшие дни", - сообщили в пресс-службе агентства.

Родителям рекомендовано следить за обновлениями о ходе приемной кампании на официальных интернет-ресурсах агентства.

Напомним, что в прошлом учебном году обучение в группах дошкольной подготовки проходили 86 532 ребенка.

В этом году около 81 тысячи детей, обучавшихся в группах дошкольной подготовки на азербайджанском языке, были автоматически зачислены в первый класс.

Прием детей в первые классы на 2026-2027 учебный год продолжается. По последним данным Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, в первые классы уже зачислено более 115 тысяч детей.