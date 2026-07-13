Студенты MiniBoss Baku удостоены двух международных наград на Чемпионате мира по стартапам в Давосе - ФОТО
Команды Азербайджана успешно представили страну на международном Startup World Cup Championship 2026, который проходил с 9 по 12 июля 2026 года в городе Давос (Швейцария).
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу MiniBoss Baku, студенты MiniBoss Baku завоевали две бронзовые медали, а всего страну на чемпионате представляли семь команд.
Две азербайджанские команды вошли в число призеров в основных конкурсных категориях, а остальные были отмечены специальными номинациями за представленные инновационные стартап-проекты.
Таким образом, азербайджанские команды вошли в число победителей в обеих основных категориях чемпионата.
Категория SAGE
1-е место - Словакия
2-е место - Австралия
3-е место - Азербайджан, команда Irs Bow - 2062 балла
Категория SIFE (SCI)
1-е место - Южно-Африканская Республика
2-е место - Туркменистан
3-е место - Азербайджан, команда Smell Well - 2103 балла
В рамках чемпионата были отмечены не только стартап-проекты, но и активные представители международной семьи MINIBOSS, удостоенные специальных наград.
Члены азербайджанской делегации также были отмечены почетными международными номинациями:
- Grandfather of the Year ("Дедушка года") - Рауф Гусейнов;
- Mother of the Year ("Мать года") - Рухия Алиева.
Эти награды стали признанием их вклада в развитие международного сообщества MINIBOSS, поддержки детей и активного участия в развитии предпринимательского образования.
Международные достижения азербайджанских команд и присуждение специальных наград представителям делегации являются свидетельством успешной системной работы по подготовке молодых предпринимателей в Азербайджане, а также подтверждают укрепление авторитета страны на международных предпринимательских площадках.
Следует отметить, что в чемпионате, организованном международной сетью MINIBOSS Business School, приняли участие более 25 команд из свыше 15 стран, представивших свои инновационные стартап-проекты международному жюри.
Чемпионат прошел в рамках Global Business Week 2026. Это одно из наиболее престижных международных мероприятий в области инноваций, предпринимательства и лидерства, объединяющее молодых предпринимателей, новаторов и бизнес-лидеров из разных стран мира.
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