Студенты MiniBoss Baku удостоены двух международных наград на Чемпионате мира по стартапам в Давосе

Команды Азербайджана успешно представили страну на международном Startup World Cup Championship 2026, который проходил с 9 по 12 июля 2026 года в городе Давос (Швейцария).

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу MiniBoss Baku, студенты MiniBoss Baku завоевали две бронзовые медали, а всего страну на чемпионате представляли семь команд.

Две азербайджанские команды вошли в число призеров в основных конкурсных категориях, а остальные были отмечены специальными номинациями за представленные инновационные стартап-проекты.

Таким образом, азербайджанские команды вошли в число победителей в обеих основных категориях чемпионата.

Категория SAGE

1-е место - Словакия

2-е место - Австралия

3-е место - Азербайджан, команда Irs Bow - 2062 балла

Категория SIFE (SCI)

1-е место - Южно-Африканская Республика

2-е место - Туркменистан

3-е место - Азербайджан, команда Smell Well - 2103 балла

В рамках чемпионата были отмечены не только стартап-проекты, но и активные представители международной семьи MINIBOSS, удостоенные специальных наград.

Члены азербайджанской делегации также были отмечены почетными международными номинациями:

Grandfather of the Year ("Дедушка года") - Рауф Гусейнов;

Mother of the Year ("Мать года") - Рухия Алиева.

Эти награды стали признанием их вклада в развитие международного сообщества MINIBOSS, поддержки детей и активного участия в развитии предпринимательского образования.

Международные достижения азербайджанских команд и присуждение специальных наград представителям делегации являются свидетельством успешной системной работы по подготовке молодых предпринимателей в Азербайджане, а также подтверждают укрепление авторитета страны на международных предпринимательских площадках.

Следует отметить, что в чемпионате, организованном международной сетью MINIBOSS Business School, приняли участие более 25 команд из свыше 15 стран, представивших свои инновационные стартап-проекты международному жюри.

Чемпионат прошел в рамках Global Business Week 2026. Это одно из наиболее престижных международных мероприятий в области инноваций, предпринимательства и лидерства, объединяющее молодых предпринимателей, новаторов и бизнес-лидеров из разных стран мира.