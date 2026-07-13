Неформальный диалог Президента Ильхама Алиева и Михаила Гусмана в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе IV Шушинского глобального медиафорума ответил на вопрос известного журналиста-международника Михаила Гусмана о стратегических рисках для Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, беседа прошла в неформальной и теплой атмосфере. Президент Ильхам Алиев тепло отозвался о журналисте, назвав его достойным сыном азербайджанского народа и напомнив, что после прошлогоднего Шушинского глобального медиафорума тот лишился должности из-за заданного Президенту вопроса.

"Одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос Президенту Азербайджана, а другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивные комментарии в адрес Азербайджана", - с улыбкой сказал глава государства.

Отвечая на вопрос, Президент отметил, что внутренних рисков для Азербайджана практически нет, а основные угрозы формируются за пределами страны. По его словам, главными вызовами остаются продолжающиеся войны в регионе и попытки вовлечь Азербайджан в различные авантюры.

Полная версия диалога Президента Ильхама Алиева и Михаила Гусмана: