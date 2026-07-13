Генсек ВТО находится с визитом в Азербайджане

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Иан Сондерс прибыл с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках визита генеральный секретарь сначала посетил Аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле. Также была посещена могила выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к которой также были возложены цветы.

Затем в Шехидляр хиябаны была почтена светлая память сынов Отечества, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".

На встрече с Ианом Сондерсом, состоявшейся в рамках визита в Государственном таможенном комитете, было выражено удовлетворение долгосрочным и эффективным сотрудничеством между ВТО и таможенной службой Азербайджана, а также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего расширения связей.

На встрече генеральному секретарю на основе презентаций была предоставлена подробная информация о цифровой трансформации, решениях на базе искусственного интеллекта, инновационных проектах и современных управленческих подходах, реализованных в таможенной службе Азербайджана в последние годы.

Затем Иан Сондерс ознакомился с деятельностью Целевого центра Государственного таможенного комитета и Музеем истории таможни.

В завершение визита генеральный секретарь ВТО встретился с сотрудниками Государственного таможенного комитета. Он поделился своими мыслями о новых подходах, применяемых в направлении развития таможенного дела, современных вызовах, а также о деятельности, осуществляемой Всемирной таможенной организацией в этой сфере, и поставленных ею целях.