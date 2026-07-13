Хикмет Гаджиев встретился с представителями TikTok и LinkedIn

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках Шушинского глобального медиафорума встретился с руководителем департамента TikTok по связям с государственными органами и общественной политике в Восточной Европе Дианой Райан, руководителем отдела продаж LinkedIn по работе с государственным сектором и некоммерческими организациями в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке Шеймусом Клэнси, а также директором компании Dharana Digital, специалистом по искусственному интеллекту и социальным сетям, исследователем и автором доктором Карен Сазерленд.

Как сообщает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети X.

"В ходе встреч обсуждались расширение сотрудничества с Азербайджаном, вопросы цифрового управления, реализация нового законодательства Азербайджана, направленного на усиление защиты детей в онлайн-среде, а также состоялся обмен мнениями о передовом международном опыте в этой сфере", - отметил он.