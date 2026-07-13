Азербайджан является одним из ключевых центров региональной интеграции

Азербайджан сегодня является одним из ключевых центров региональной интеграции, выступая инициатором крупных проектов на пространстве Большого Каспия, Центральной Азии и Южного Кавказа.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил грузинский политический аналитик Гела Васадзе на полях IV Шушинского глобального медиафорума.

"Азербайджан прошел путь от страны с оккупированными территориями и высокой уязвимостью до государства средней силы, которое сегодня во многом определяет региональную повестку. Более того, в проектах Большого Каспия и соединения Центральной Азии и Южного Кавказа Азербайджан является драйвером этого проекта и их инициатором", - сказал он.

По словам Васадзе, благодаря обсуждениям на форуме у представителей международного экспертного сообщества сформировалось целостное понимание пути развития Азербайджана.

"Для экспертного сообщества фактически сформировалась единая картина. Получить такое понимание в отдельности было бы невозможно", - отметил аналитик.

Говоря о городе Шуша, Васадзе подчеркнул, что посещает город уже четвертый год подряд и практически с первых дней после освобождения наблюдает за процессом его восстановления.

"Я видел Шушу разрушенной, видел ее заминированной. Сегодня Шуша фактически является символом нового Азербайджана - примером того, как из небольшого уязвимого города возникает великолепие", - добавил он.