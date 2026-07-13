Автор: Байрам Эльшадов

Шуша вновь оказалась в центре внимания международного сообщества. Сегодня здесь начал работу IV Шушинский глобальный медиафорум на тему "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия", собравший журналистов, экспертов, представителей международных организаций и медиасообщества из десятков стран.

Выбор темы форума отражает запрос современного мира. В условиях стремительного распространения дезинформации, информационных конфликтов и кризиса доверия роль средств массовой информации становится особенно важной. Именно поэтому площадка в Шуше с каждым годом приобретает все больший международный вес, объединяя людей, которые обсуждают будущее мировой журналистики, вопросы объективного освещения событий и роль медиа в укреплении взаимопонимания между государствами и народами.

Символично и место проведения форума. Сегодня Шуша является не только культурной столицей Азербайджана, но и городом, который олицетворяет возрождение, развитие и открытость международному сотрудничеству. Именно здесь все чаще проходят мероприятия мирового уровня, подтверждая растущий авторитет Азербайджана и его способность объединять представителей самых разных стран для открытого и содержательного диалога.

Эту мысль разделяют и многочисленные участники форума.

Выдающийся журналист, писатель и общественный деятель Михаил Гусман связывает растущий интерес к Азербайджану прежде всего с внешнеполитическим курсом Президента Ильхама Алиева. По его словам, именно благодаря последовательной дипломатии главы государства страна становится все более значимым участником международных процессов.

Гусман отметил, что сегодня Баку и Шуша регулярно принимают крупные политические, экономические и культурные мероприятия мирового масштаба, а это свидетельствует о высоком доверии к Азербайджану и возрастающем интересе к стране. Особое внимание он уделил состоявшейся встрече Президента Ильхама Алиева с участниками форума. Более трех часов глава государства отвечал на вопросы журналистов из разных стран, что, по мнению Гусмана, стало еще одним подтверждением открытости к диалогу и уважительного отношения к средствам массовой информации.

Отдельно он остановился на преобразившейся Шуше. За несколько лет город прошел огромный путь восстановления и сегодня, по словам журналиста, стал современным культурно-историческим центром Азербайджана, который будет привлекать туристов со всего мира.

Тему международного авторитета Азербайджана продолжила директор Украинско-тюркского центра и ведущая программы "Тюркский фокус" на телеканале Freedom Марина Гончарук. Она назвала Азербайджан примером страны, которая на протяжении многих лет последовательно придерживается собственной государственной линии, сохраняя верность своим национальным интересам даже в сложной геополитической обстановке.

По ее словам, проведение таких форумов укрепляет роль Азербайджана как важной международной площадки, где обсуждаются наиболее актуальные мировые вопросы. Гончарук подчеркнула, что страна обладает значительным опытом противодействия информационным атакам и дезинформации, поэтому подобные встречи позволяют журналистам и экспертам обмениваться практическими знаниями и совместно искать эффективные решения современных вызовов.

Особое впечатление на нее произвела и сама Шуша. Она отметила, что давно изучала историю города и сегодня с интересом наблюдает, как сюда возвращаются жизнь, международные мероприятия и активное культурное развитие. Кроме того, эксперт напомнила об исторических связях Шуши с Украиной через известных уроженцев города.

О важности подобных международных встреч говорила и журналист Euronews Лора Баквелл. По ее словам, форум объединил представителей СМИ более чем из пятидесяти государств - от Африки и Ближнего Востока до Европы и Латинской Америки. Именно такой широкий международный состав участников делает форум эффективной площадкой для профессионального общения, укрепления взаимопонимания и развития дипломатии через медиа.

Грузинский политический аналитик Гела Васадзе обратил внимание на более широкий геополитический контекст. По его оценке, сегодня Азербайджан является одним из ключевых центров региональной интеграции, выступая инициатором масштабных проектов, связывающих Южный Кавказ, Центральную Азию и регион Большого Каспия.

Он отметил, что за сравнительно короткий исторический период Азербайджан сумел пройти путь до государства, которое сегодня во многом формирует региональную повестку. Форум в Шуше, по словам аналитика, помогает зарубежным экспертам получить целостное представление о современных процессах, происходящих в стране.

Васадзе посещает Шушу уже четвертый год подряд и признается, что каждый раз становится свидетелем масштабных изменений. Город, который он видел разрушенным сразу после освобождения, сегодня стал символом обновленного Азербайджана и успешного восстановления.

Еще одну важную сторону значения форума отметил юридический советник Международной сикхской федерации Вирринг Прабджот Сингх. По его словам, Азербайджан за короткое время превратился в один из мировых центров коммуникации, где встречаются представители различных общественных движений, международных организаций и средств массовой информации, особенно стран Глобального Юга.

Он подчеркнул, что посещение Шуши позволяет лучше понять историю региона, познакомиться с богатым культурным наследием города и увидеть результаты масштабной работы по его восстановлению. Особое впечатление, по словам Сингха, производят стойкость жителей и их возвращение на родную землю.

Высказывания участников форума складываются в единую картину. Сегодня Шуша становится местом, где обсуждают вопросы, выходящие далеко за рамки журналистики. Здесь говорят о доверии, международном сотрудничестве, противодействии дезинформации, развитии регионов и укреплении взаимопонимания между странами.

За последние годы Азербайджан последовательно укрепил свои позиции как государство, способное объединять представителей различных политических, экспертных и общественных кругов для обсуждения ключевых вопросов мировой повестки. После успешного проведения крупных международных мероприятий страна продолжает подтверждать свою роль ответственного партнера и надежной площадки для глобального диалога.

IV Шушинский глобальный медиафорум стал очередным подтверждением этой тенденции. Сегодня именно в Азербайджане формируются новые возможности для профессионального общения, обмена опытом и поиска совместных решений. А Шуша, возрожденная и стремительно развивающаяся, уверенно закрепляет за собой статус одного из символов современного Азербайджана, открытого миру, международному сотрудничеству и конструктивному диалогу.