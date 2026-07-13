В рамках Шушинского глобального медиафорума состоялась панельная дискуссия по вопросам цифровой безопасности

В рамках IV Шушинского глобального медиафорума состоялась панельная дискуссия "Цифровые платформы и информационная безопасность: современные вызовы и ключевые решения", посвященная вопросам обеспечения информационной безопасности, противодействия дезинформации, регулирования цифровых платформ и защиты детей в интернете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, участники панели обсудили влияние искусственного интеллекта и технологий deepfake на информационное пространство, вызовы, связанные с распространением недостоверной информации, вопросы защиты персональных данных, а также международный опыт создания безопасной цифровой среды.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено совершенствованию механизмов регулирования цифровых платформ, повышению цифровой грамотности населения и развитию сотрудничества между государством, бизнесом и гражданским обществом для обеспечения безопасного цифрового пространства.

Выступая на мероприятии, представитель Службы электронной безопасности (СЭБ) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Зейналов отметил, что информационная безопасность сегодня является не только техническим вопросом, но и важной составляющей национальной безопасности и общественной стабильности.

"Информационная безопасность сегодня - это не только технический вопрос, это также вопрос национальной безопасности государств и важная часть общественной стабильности и безопасности", - сказал он.

По словам Зейналова, цифровые платформы все чаще используются для манипулирования информацией, формирования общественного мнения, проведения кибератак, а также распространения материалов, созданных с применением искусственного интеллекта и технологий deepfake.

Особое внимание представитель СЭБ уделил защите детей и подростков, назвав их одной из наиболее уязвимых категорий пользователей цифровой среды.

Он отметил, что ответственность за их безопасность должна лежать не только на государстве, но и на гражданском обществе, академических кругах и родителях.

Директор компании Dharana Digital, специалист и исследователь в области социальных медиа Карен Сазерленд, в свою очередь заявила, что развитие технологий искусственного интеллекта и дипфейков может привести к тому, что пользователи перестанут доверять любому контенту, публикуемому в интернете.

"Думаю, мы придем к тому, что просто перестанем верить всему, что видим в интернете, потому что больше не сможем отличить правду от подделки", - сказала она.

По словам Сазерленд, искусственный интеллект значительно упрощает выполнение многих задач и анализ больших объемов данных, однако одновременно создает новые возможности для мошенников, использующих дипфейки, поддельные аудио- и видеозаписи, а также другие инструменты для обмана пользователей.

Она отметила, что для противодействия этим угрозам необходимы совместные усилия государственных органов, цифровых платформ и общества. По ее словам, особое значение имеют развитие цифровой грамотности пользователей, проверка достоверности информации и внедрение эффективных механизмов регулирования контента, созданного с использованием искусственного интеллекта.

Руководитель по работе с государственным сектором, здравоохранением и некоммерческими организациями LinkedIn Шеймус Клэнси заявил, что LinkedIn взаимодействует с государственными структурами Азербайджана в вопросах цифровой трансформации, развития рынка труда и совершенствования профессиональных навыков.

"Мы ведем активную работу со многими государственными структурами Азербайджана, используя данные для принятия решений, ориентированных на конкретные результаты", - сказал он.

По словам Клэнси, данные LinkedIn позволяют в режиме реального времени анализировать ситуацию на рынке труда, отслеживать наиболее востребованные профессии и навыки, а также оценивать тенденции развития различных отраслей экономики.

Он отметил, что платформа рассматривается не как социальная сеть, а как профессиональная площадка, ориентированная на поиск работы, развитие карьеры, обучение и взаимодействие с работодателями.

Клэнси подчеркнул, что обеспечение доверия пользователей остается одним из ключевых принципов работы LinkedIn. По его словам, платформа уделяет особое внимание проверке подлинности аккаунтов, защите конфиденциальности и оперативному удалению нарушающего правила контента.

Он также отметил, что эффективное противодействие вызовам, связанным с развитием искусственного интеллекта и цифровых платформ, требует совместных усилий государства, бизнеса и общества, а также повышения уровня цифровой грамотности населения.

А директор по вопросам государственной политики и взаимодействия с государственными органами TikTok в Восточной Европе Диана Райан отметила, что доверие пользователей является основой безопасной цифровой среды, которая способствует развитию творчества, обучения и общения.

"Безопасность - это не просто функция нашей платформы. Это основа, которая делает возможными творчество, обучение и содержательное взаимодействие пользователей", - сказала она.

По словам Райан, ежедневно TikTok пользуются более 1 миллиарда человек по всему миру, а аудитория платформы в Азербайджане превышает 1 миллион пользователей.

Она отметила, что подход TikTok к обеспечению безопасности строится на трех ключевых принципах: соблюдении строгих правил сообщества, предоставлении пользователям инструментов для управления своим цифровым опытом и развитии цифровой грамотности.

Райан подчеркнула, что каждый публикуемый на платформе материал проходит проверку с использованием технологий искусственного интеллекта и последующей модерации специалистами. По ее словам, TikTok проводит модерацию более чем на 70 языках, включая азербайджанский, а также регулярно публикует отчеты о соблюдении правил сообщества, обеспечивая прозрачность работы платформы.