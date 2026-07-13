ИИ и дипфейки могут подорвать доверие пользователей к интернет-контенту

Развитие технологий искусственного интеллекта и дипфейков может привести к тому, что пользователи перестанут доверять любому контенту, публикуемому в интернете.

Об этом заявила директор компании Dharana Digital, специалист и исследователь в области социальных медиа Карен Сазерленд в ходе панельной дискуссии "Цифровые платформы и информационная безопасность: современные вызовы и ключевые решения", проходящей в рамках IV Шушинского глобального медиафорума, сообщает специальный корреспондент Trend, передает Day.Az.

"Думаю, мы придем к тому, что просто перестанем верить всему, что видим в интернете, потому что больше не сможем отличить правду от подделки", - сказала она.

По словам Сазерленд, искусственный интеллект значительно упрощает выполнение многих задач и анализ больших объемов данных, однако одновременно создает новые возможности для мошенников, использующих дипфейки, поддельные аудио- и видеозаписи, а также другие инструменты для обмана пользователей.

Она отметила, что для противодействия этим угрозам необходимы совместные усилия государственных органов, цифровых платформ и общества. По ее словам, особое значение имеют развитие цифровой грамотности пользователей, проверка достоверности информации и внедрение эффективных механизмов регулирования контента, созданного с использованием искусственного интеллекта.

Сазерленд также поддержала меры по ограничению использования социальных сетей несовершеннолетними, отметив опыт Австралии, однако подчеркнула, что одних запретов недостаточно. По ее мнению, важно создавать условия, которые будут способствовать живому общению детей и подростков и снижать их зависимость от цифровых технологий.