Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана

В Государственный фонд кино Азербайджана поступили новые архивные материалы, связанные с жизнью и творчеством известного актера Гюндюза Аббасова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Гюндюз Аббасов - заслуженный деятель искусств Азербайджана, актер театра и кино, оставивший заметный след в истории национального кинематографа и сценического искусства. За годы творческой деятельности он создал множество ярких образов в театральных постановках и художественных фильмах, заслужив признание зрителей и профессионального сообщества.

Среди переданных в Фонд материалов редкие фотографии, дипломы, личные документы, а также публикации в газетах и журналах, отражающие различные этапы жизни и творческого пути актера.

Все поступившие документы пополнили личный архивный фонд Гюндюза Аббасова, хранящийся в Государственном фонде кино Азербайджана. Новые материалы представляют историческую и культурную ценность и будут способствовать сохранению памяти о выдающемся деятеле азербайджанского искусства для будущих поколений.