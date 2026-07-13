В Армению через Азербайджан будут отправлены 7 вагонов с пшеницей

Из России в Армению транзитом через Азербайджан будут отправлены 7 вагонов с пшеницей.

Как передает Day.Az, сегодня в Армению будет отправлено 490 тонн пшеницы.

Отметим, что на сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 36 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия и 414 тонн антрацита.

Вместе с тем на сегодня из Азербайджана в Армению экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.