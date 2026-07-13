https://news.day.az/economy/1847678.html В Армению через Азербайджан будут отправлены 7 вагонов с пшеницей Из России в Армению транзитом через Азербайджан будут отправлены 7 вагонов с пшеницей. Как передает Day.Az, сегодня в Армению будет отправлено 490 тонн пшеницы.
В Армению через Азербайджан будут отправлены 7 вагонов с пшеницей
Из России в Армению транзитом через Азербайджан будут отправлены 7 вагонов с пшеницей.
Как передает Day.Az, сегодня в Армению будет отправлено 490 тонн пшеницы.
Отметим, что на сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 36 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия и 414 тонн антрацита.
Вместе с тем на сегодня из Азербайджана в Армению экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.
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