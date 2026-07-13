Миньоны захватили CineMastercard: в Баку состоялся яркий семейный кинопраздник

В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в торговом центре Amburan Mall, состоялся показ семейного анимационного фильма "Миньоны и монстры", говорится в сообщении организаторов.

Главным героем мероприятия стала ростовая кукла Миньона, с которой дети с удовольствием фотографировались и танцевали. Аниматоры подготовили для маленьких гостей веселые игры, конкурсы и развлечения, превратив поход в кино в настоящий семейный праздник.

Особую атмосферу мероприятию создали яркие декорации, сладкие угощения, фуршет и мороженое, которые подарили детям еще больше положительных эмоций и сделали этот день по-настоящему незабываемым.

На закрытом показе приняли участие известные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций, которые провели этот день вместе со своими детьми.

После развлекательной программы гости посмотрели анимационный фильм "Миньоны и монстры" на большом экране.

"Миньоны и монстры" - новая анимационная комедия студии Illumination. Действие разворачивается в Голливуде 1920-х годов, где миньоны мечтают снять фильм ужасов. Однако их поиски настоящих монстров приводят к неожиданным приключениям и опасному хаосу, справиться с которым героям предстоит вместе.

Режиссер картины - Пьер Коффан. Он является одним из создателей франшизы "Миньоны" и "Гадкий я", а также бессменным голосом миньонов в оригинальной версии мультфильмов.

Фильм "Миньоны и монстры" уже доступен в кинотеатрах CineMastercard. Зрителей ждут увлекательные приключения любимых героев, отличное настроение и незабываемые эмоции для всей семьи. Картина демонстрируется на трех языках - турецком, русском и английском, а также доступна в формате 4DX.