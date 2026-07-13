Специальный репортаж Day.Az из Марокко

Есть темы, вокруг которых, кажется, уже невозможно сказать ничего нового. Курение - как раз одна из таких. За последние десятилетия государства по всему миру сделали, пожалуй, все, что считали необходимым: повысили акцизы, ограничили рекламу, запретили курение в общественных местах, обязали производителей размещать на пачках предупреждения о последствиях для здоровья. Однако, несмотря на все эти меры, сегодня в мире по-прежнему насчитывается более миллиарда курильщиков.

Именно с этой цифры фактически начался разговор на международной конференции Technovation Smoke-Free, прошедшей в столице Марокко Рабате. Вопреки ожиданиям, конференция оказалась посвящена не столько критике курения - с тем, что сигареты наносят серьезный вред здоровью, здесь никто не спорил, - сколько поиску ответа на другой вопрос. Если миллионы взрослых людей продолжают курить, несмотря на все ограничения и предупреждения, может ли современная наука предложить дополнительные способы снижения риска для тех, кто не хочет полностью отказаться от сигарет?

Именно вокруг этой идеи строились выступления ученых, врачей, экспертов по общественному здравоохранению, представителей государственных структур и журналистов, приехавших в Рабат из разных стран.

Открывая конференцию, вице-президент Philip Morris International по коммуникациям и общественным связям Томмазо Ди Джованни напомнил, что сама концепция снижения вреда вовсе не появилась в последние годы. По его словам, еще в 1997 году международные организации, занимающиеся вопросами общественного здравоохранения, говорили о необходимости изучать любые возможности уменьшения токсичности табачной продукции. Спустя несколько лет американский Институт медицины опубликовал фундаментальный доклад "Clearing the Smoke", в котором были подробно проанализированы научные основы стратегии tobacco harm reduction или снижения вреда табака.