Президент Ильхам Алиев высказался о потенциале развития азербайджано-японских отношений

Поставки сырой нефти в Японию становятся важнее, чем когда-либо, поскольку традиционные маршруты поставок были нарушены. Роль Азербайджана в этом плане становится еще более значимой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства отметил, что с Японией сложились благоприятные традиции партнерства в различных сферах. Он также подчеркнул потенциал расширения связей в оборонной промышленности, наряду с энергетическим сектором, а также возможность создания совместных предприятий.

"Действительно, в настоящее время проектов меньше, и за последние 5-6 лет мы не наблюдали активных дипломатических контактов между нашими странами. Такая ситуация сложилась после Второй Карабахской войны, но потенциал по-прежнему существует. Считаю, что должно быть больше контактов между представителями правительства, деловых кругов и компаний. В таком случае мы сможем выявить дополнительные преимущества нашего сотрудничества", - добавил Президент Ильхам Алиев.