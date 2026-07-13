"Карабаху" выделили 100 билетов на матч с "Вестри"

Азербайджанскому футбольному клубу "Карабах" выделили 100 билетов на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против исландского "Вестри".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда отправится в Исландию прямым чартерным рейсом 14 июля в 16:00.

"За день до матча, согласно плану, состоятся пресс-конференция и открытая тренировка команды. Нам выделили 100 билетов. Сколько болельщиков поддержит команду, узнаем уже во время игры", - сказал руководитель департамента коммуникаций агдамского клуба Анар Гаджиев.

Ответный матч "Вестри" - "Карабах" состоится в ночь с 16 на 17 июля и начнется в 00:00 по бакинскому времени. Встреча пройдет на стадионе "Торфнесвеллур", который вмещает 1596 зрителей.

Напомним, первый матч в Баку завершился победой "Карабаха" со счетом 3:0.