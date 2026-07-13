Хорошая новость для пенсионеров

14 июля в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будет произведена выплата пенсий за текущий месяц.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что пенсии гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение на льготных условиях, также будут выплачены в этом месяце в соответствии с установленным графиком.