https://news.day.az/society/1847612.html Хорошая новость для пенсионеров 14 июля в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будет произведена выплата пенсий за текущий месяц. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Хорошая новость для пенсионеров
14 июля в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будет произведена выплата пенсий за текущий месяц.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Отмечается, что пенсии гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение на льготных условиях, также будут выплачены в этом месяце в соответствии с установленным графиком.
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