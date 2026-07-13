Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Казахстан, как страны, расположенные на обоих берегах Каспийского моря, ведут очень активное сотрудничество

Мы очень взаимодействуем, как две страны, расположенные на двух берегах Каспия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства отметил, что без активного взаимодействия между Азербайджаном и Казахстаном никакой проект в регионе Каспия просто невозможен.