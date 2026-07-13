https://news.day.az/officialchronicle/1847629.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Казахстан, как страны, расположенные на обоих берегах Каспийского моря, ведут очень активное сотрудничество - ВИДЕО Мы очень взаимодействуем, как две страны, расположенные на двух берегах Каспия. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Казахстан, как страны, расположенные на обоих берегах Каспийского моря, ведут очень активное сотрудничество - ВИДЕО
Мы очень взаимодействуем, как две страны, расположенные на двух берегах Каспия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Глава государства отметил, что без активного взаимодействия между Азербайджаном и Казахстаном никакой проект в регионе Каспия просто невозможен.
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