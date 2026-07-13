https://news.day.az/officialchronicle/1847626.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Центральная Азия и Азербайджан объединяются в единое экономическое и политическое пространство - ВИДЕО Центральная Азия объединяется с Азербайджаном в единое экономическое и политическое пространство. Это имеет огромное значение с точки зрения осуществления проектов в сфере транспортного сообщения, транспорта и логистики.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Центральная Азия и Азербайджан объединяются в единое экономическое и политическое пространство - ВИДЕО
Центральная Азия объединяется с Азербайджаном в единое экономическое и политическое пространство. Это имеет огромное значение с точки зрения осуществления проектов в сфере транспортного сообщения, транспорта и логистики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Глава государства отметил, что в этом очень важную роль сыграли дальновидность и стратегическое видение Президента Шавката Мирзиёева.
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