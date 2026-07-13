Президент Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума затронул тему реформ в ООН

В ходе выступления на IV Шушинском глобальном медиафоруме Президент Ильхам Алиев также затронул вопрос о реформах в Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отметив, что Азербайджан призван сыграть свою роль в этом вопросе, глава государства сказал: "Как председатель Движения неприсоединения, мы выдвинули свой вариант реформ. Ведь реформа должна быть комплексной и показательной. Наше предложение заключается в том, чтобы Движению неприсоединения было представлено на ротационной основе одно постоянное место, с возможностью председателя Движения обладать правом вето. Еще одно место следует выделить Организации исламского сотрудничества, поскольку мусульманские страны в организации не представлены. Это место тоже должно заниматься на ротационной основе. Наконец, еще одно место следует выделить Африканскому союзу, который должен представлять действующий на тот момент председатель Союза. Вот это был бы справедливый подход в Совете Безопасности".