Президент Ильхам Алиев: Единственный риск для нас сегодня – это определенные попытки втянуть Азербайджан в какие-либо авантюры

Единственный риск для нас - это определенные попытки втянуть Азербайджан в какие-либо авантюры. Такие попытки предпринимались и раньше, но тогда они носили больше политический характер, и мы всегда успешно отвергали это.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства отметил, что сегодня эти авантюры носят более серьезный и угрожающий характер. Именно поэтому Азербайджан привык защищаться и бороться с определенными консолидированными кругами.