https://news.day.az/officialchronicle/1847637.html Президент Ильхам Алиев: Единственный риск для нас сегодня – это определенные попытки втянуть Азербайджан в какие-либо авантюры - ВИДЕО Единственный риск для нас - это определенные попытки втянуть Азербайджан в какие-либо авантюры. Такие попытки предпринимались и раньше, но тогда они носили больше политический характер, и мы всегда успешно отвергали это.
Президент Ильхам Алиев: Единственный риск для нас сегодня – это определенные попытки втянуть Азербайджан в какие-либо авантюры - ВИДЕО
Единственный риск для нас - это определенные попытки втянуть Азербайджан в какие-либо авантюры. Такие попытки предпринимались и раньше, но тогда они носили больше политический характер, и мы всегда успешно отвергали это.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Глава государства отметил, что сегодня эти авантюры носят более серьезный и угрожающий характер. Именно поэтому Азербайджан привык защищаться и бороться с определенными консолидированными кругами.
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