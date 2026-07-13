Азербайджан назвали примером защиты национальных интересов

Азербайджан является примером того, как можно последовательно отстаивать свою государственную линию, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала директор Украинско-тюркского центра, ведущая авторской программы "Тюркский фокус" на государственном международном телеканале Украины Freedom Марина Гончарук на полях IV Шушинского глобального медиафорума.

"Азербайджан является примером для многих стран того, как принципиально десятилетиями поддерживать свою государственную линию, не изменяя своим ценностям, и достигать своих целей, несмотря на очень сложные геополитические условия", - подчеркнула она.

По словам Гончарук, проведение подобных международных мероприятий подтверждает роль Азербайджана как важной площадки для открытого диалога и обсуждения актуальных мировых вопросов.

"Азербайджан создает очень важную площадку для диалога. Страна имеет собственный опыт борьбы с информационной войной и дезинформацией и последовательно работает над консолидацией общества в этом направлении", - отметила она.

Эксперт добавила, что участие в Шушинском глобальном медиафоруме предоставляет возможность обменяться опытом с единомышленниками из разных стран и совместно обсуждать вопросы противодействия дезинформации и объективного освещения международных процессов.

Говоря о Шуше, Гончарук отметила особое значение города в истории азербайджано-украинских отношений.

"Для меня Шуша - особенный город. Здесь оживает история, которую я многие годы изучала. За последние годы город заметно преобразился, сюда вернулись жизнь и международный диалог", - сказала она, напомнив также о связях выдающихся уроженцев города Шуша, в том числе Юсифа Везира Чеменземинли и Джалила Садыхова, с Украиной.