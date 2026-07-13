Благодаря политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан становится все более знаковым и уважаемым государством в мире

Благодаря внешней политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан становится все более знаковым и уважаемым государством в мире.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил выдающийся журналист, радио- и телеведущий, писатель, общественный деятель Михаил Гусман на полях IV Шушинского глобального медиафорума.

"Я бы интерес к Азербайджану, его истории, культуре и сегодняшнему дню, прежде всего, связал с именем Президента Ильхама Алиева, который проводит огромную работу для того, чтобы благодаря внешней политике Азербайджан становился все более знаковым и уважаемым государством в мире", - сказал он.

По словам Михаила Гусмана, Азербайджан, Баку и Шуша, сегодня становятся площадками проведения крупных международных политических, экономических и культурных мероприятий.

"Это говорит о том, каким авторитетом пользуется Азербайджан в мире и какой интерес вызывает страна", - отметил он.

Михаил Гусман также обратил внимание на встречу Президента Ильхама Алиева с участниками IV Шушинского глобального медиафорума.

"Президент уделил участникам более трех часов, ответив на все вопросы без исключения. Это свидетельствует о его внимании к взаимодействию со средствами массовой информации и открытости к диалогу", - подчеркнул он.

Говоря о Шуше, Михаил Гусман отметил, что за последние годы город полностью преобразился.

"Когда я впервые приехал сюда вскоре после Победы, Шуша еще сохраняла черты прифронтового города. Сегодня это современный культурно-исторический центр Азербайджана. Уверен, сюда будут приезжать тысячи туристов, чтобы увидеть этот город и понять, что справедливость восторжествовала", - добавил он.