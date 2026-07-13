В Баку злоумышленники взломали терминал и украли деньги

В одном из магазинов, расположенных на территории Бинагадинского района Баку, была совершена кража денег из платежного терминала.

Как сообщает Day.Az, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Бинагадинского района, по подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые 33-летний Эльдар Зейналов и 30-летний Тахиб Амирасланов.

В ходе расследования установлено, что в ночное время злоумышленники проникли в магазин, расположенный в поселке 28 Мая, взломали платежный терминал и похитили из него более 3 тысяч манатов.

Действия задержанных были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

По данному факту расследование продолжается.