В Баку злоумышленники взломали терминал и украли деньги - ВИДЕО
В одном из магазинов, расположенных на территории Бинагадинского района Баку, была совершена кража денег из платежного терминала.
Как сообщает Day.Az, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Бинагадинского района, по подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые 33-летний Эльдар Зейналов и 30-летний Тахиб Амирасланов.
В ходе расследования установлено, что в ночное время злоумышленники проникли в магазин, расположенный в поселке 28 Мая, взломали платежный терминал и похитили из него более 3 тысяч манатов.
Действия задержанных были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
По данному факту расследование продолжается.
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