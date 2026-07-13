Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-25 градусов тепла, днем - 30-35 градусов тепла. Атмосферное давление ожидается на уровне 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В регионах Азербайджана также прогнозируется преимущественно сухая погода. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами в горной местности ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 22-27 градусов тепла, днем - 34-39 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 14-18 градусов тепла, днем - 23-28 градусов, а местами воздух прогреется до 32-35 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az