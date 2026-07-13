Операция по задержанию причастных к FETÖ охватила всю Турцию

Министерства юстиции и внутренних дел Турции начали совместную операцию по задержанию 968 подозреваемых в связях с террористической организацией "Параллельное государство" (FETÖ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, операция охватила каждую из 81 провинции Турции.

Наибольшее число задержаний, как ожидается, будет произведено в Анкаре, Стамбуле и Измире.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек подчеркнул решимость к борьбе со сторонниками преступной структуры, организовавшей 15 июля 2016 года попытку насильственного свержения власти в стране.

"Спустя 10 лет противодействие террористам продолжается с той же решимостью", - заверил министр.