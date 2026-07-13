https://news.day.az/world/1847618.html Операция по задержанию причастных к FETÖ охватила всю Турцию Министерства юстиции и внутренних дел Турции начали совместную операцию по задержанию 968 подозреваемых в связях с террористической организацией "Параллельное государство" (FETÖ). Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, операция охватила каждую из 81 провинции Турции.
Операция по задержанию причастных к FETÖ охватила всю Турцию
Министерства юстиции и внутренних дел Турции начали совместную операцию по задержанию 968 подозреваемых в связях с террористической организацией "Параллельное государство" (FETÖ).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, операция охватила каждую из 81 провинции Турции.
Наибольшее число задержаний, как ожидается, будет произведено в Анкаре, Стамбуле и Измире.
Министр юстиции Турции Акын Гюрлек подчеркнул решимость к борьбе со сторонниками преступной структуры, организовавшей 15 июля 2016 года попытку насильственного свержения власти в стране.
"Спустя 10 лет противодействие террористам продолжается с той же решимостью", - заверил министр.
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