Президент Ильхам Алиев: Политика Франции в отношении заморских территорий на протяжении многих лет является источником страданий

На протяжении многих лет заморские территории Франции страдают от ее колониальной и империалистической политики. Там даже проводятся ядерные испытания. В Полинезии, возможно, было проведено более 200 ядерных испытаний.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

"Сегодня от этого страдают сотни людей. Сегодня "Бакинскую инициативную группу" несправедливо обвиняют в некой гибридной войне. Я считаю, что в этом отношении независимые СМИ выполняют очень важную миссию", - добавил глава государства.