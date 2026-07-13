https://news.day.az/officialchronicle/1847585.html Президент Ильхам Алиев: Политика Франции в отношении заморских территорий на протяжении многих лет является источником страданий - ВИДЕО На протяжении многих лет заморские территории Франции страдают от ее колониальной и империалистической политики. Там даже проводятся ядерные испытания. В Полинезии, возможно, было проведено более 200 ядерных испытаний.
Президент Ильхам Алиев: Политика Франции в отношении заморских территорий на протяжении многих лет является источником страданий - ВИДЕО
На протяжении многих лет заморские территории Франции страдают от ее колониальной и империалистической политики. Там даже проводятся ядерные испытания. В Полинезии, возможно, было проведено более 200 ядерных испытаний.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
"Сегодня от этого страдают сотни людей. Сегодня "Бакинскую инициативную группу" несправедливо обвиняют в некой гибридной войне. Я считаю, что в этом отношении независимые СМИ выполняют очень важную миссию", - добавил глава государства.
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