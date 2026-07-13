Президент Ильхам Алиев: Южный Кавказ изменился кардинально

Южный Кавказ изменился, причем кардинально. И в данном случае, может быть, можно говорить, что толчком этому стала Вторая Карабахская война.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства отметил, что эта война сместила очень многие пласты, которые считались уже устоявшимися и закаменелыми. "Ну а дальнейшие события на Южном Кавказе, связанные с полным восстановлением суверенитета Азербайджана, связанные с евроустремлениями Армении и все, что связано с этим процессом, конечно же, на мой взгляд, диктуют необходимость переосмысления вообще и аналитиками, и государственными деятелями этого региона в целом", - подчеркнул Президент.