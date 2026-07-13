Обращение Президента Ильхама Алиева к соседним странам: проявите ответственность, работайте над нормализацией отношений

Президент Ильхам Алиев, выступая на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, коснулся темы конфликта в регионе (Иран-США - прим. ред.) и обратился с призывом к соседним странам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал по этому поводу: "Я призываю отсюда наших соседей проявить ответственность, как можно скорее положить конец этой ситуации и работать над нормализацией отношений. Этот процесс не должен перерасти в глобальный конфликт. Это представляет собой очень большую опасность".

Президент Ильхам Алиев также выразил надежду, что это противостояние будет урегулировано благодаря посредничеству наших друзей из Пакистана.