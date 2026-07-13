https://news.day.az/officialchronicle/1847579.html Обращение Президента Ильхама Алиева к соседним странам: проявите ответственность, работайте над нормализацией отношений - ВИДЕО Президент Ильхам Алиев, выступая на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, коснулся темы конфликта в регионе (Иран-США - прим. ред.) и обратился с призывом к соседним странам.
Обращение Президента Ильхама Алиева к соседним странам: проявите ответственность, работайте над нормализацией отношений - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев, выступая на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, коснулся темы конфликта в регионе (Иран-США - прим. ред.) и обратился с призывом к соседним странам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал по этому поводу: "Я призываю отсюда наших соседей проявить ответственность, как можно скорее положить конец этой ситуации и работать над нормализацией отношений. Этот процесс не должен перерасти в глобальный конфликт. Это представляет собой очень большую опасность".
Президент Ильхам Алиев также выразил надежду, что это противостояние будет урегулировано благодаря посредничеству наших друзей из Пакистана.
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