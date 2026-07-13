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Президент Ильхам Алиев о войне между Россией и Украиной: войну нужно остановить, и это нужно сделать немедленно - ВИДЕО

В ходе выступления на открытии IV Шушинского глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев поделился своим мнением о войнах и конфликтах, происходящих в мире, в том числе о войне между Россией и Украиной.