https://news.day.az/officialchronicle/1847594.html Президент Ильхам Алиев о войне между Россией и Украиной: войну нужно остановить, и это нужно сделать немедленно - ВИДЕО В ходе выступления на открытии IV Шушинского глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев поделился своим мнением о войнах и конфликтах, происходящих в мире, в том числе о войне между Россией и Украиной.
Президент Ильхам Алиев о войне между Россией и Украиной: войну нужно остановить, и это нужно сделать немедленно - ВИДЕО
В ходе выступления на открытии IV Шушинского глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев поделился своим мнением о войнах и конфликтах, происходящих в мире, в том числе о войне между Россией и Украиной.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в частности отметил: "Думаю, что уже давно должно было прийти понимание того, что эта война должна быть остановлена, причем остановлена немедленно. Это позиция Азербайджана, это моя позиция, чисто человеческая".
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