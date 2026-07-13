Президент Ильхам Алиев о войне между Россией и Украиной: войну нужно остановить, и это нужно сделать немедленно

В ходе выступления на открытии IV Шушинского глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев поделился своим мнением о войнах и конфликтах, происходящих в мире, в том числе о войне между Россией и Украиной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в частности отметил: "Думаю, что уже давно должно было прийти понимание того, что эта война должна быть остановлена, причем остановлена немедленно. Это позиция Азербайджана, это моя позиция, чисто человеческая".