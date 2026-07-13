ОАЭ высоко оценили итоги Бакинских встреч ИБР

ОАЭ назвали Бакинские встречи ИБР катализатором региональной интеграции.

"Эти встречи вновь стали важной платформой для конструктивного диалога между странами-членами, позволяя определять приоритеты развития, обмениваться знаниями и передовым опытом, а также укреплять экономическое сотрудничество. На фоне стремительно меняющейся геополитической и экономической ситуации, особенно последних событий в регионе Персидского залива, обсуждения в этом году приобрели особое значение", - заявил в интервью Trend помощник заместителя министра финансов ОАЭ по международным финансовым отношениям Али Абдулла Шарафи, передает Day.Az.

По его словам, встречи позволили обсудить возникающие вызовы, повысить устойчивость экономик и определить новые направления для устойчивого и инклюзивного роста.

Шарафи отметил, что открытые и ориентированные на будущее дискуссии будут способствовать формированию политики и инициатив, направленных на достижение долгосрочных целей развития, укрепление региональной взаимосвязанности и углубление экономической интеграции между странами-членами.

Он также подчеркнул, что встречи способствовали развитию сотрудничества в таких сферах, как инфраструктура, торговля, участие частного сектора, продовольственная и энергетическая безопасность, цифровая трансформация и повышение устойчивости к климатическим изменениям.

"Одним из ключевых итогов встреч стало укрепление партнерства между правительствами, международными финансовыми институтами и частным сектором, а также мобилизация ресурсов для реализации проектов с высоким социально-экономическим эффектом. В условиях сохраняющейся неопределенности в мировой экономике эти обсуждения подтвердили важность скоординированных действий для обеспечения стабильности, процветания и устойчивого развития стран-членов", - сказал он.

По словам Шарафи, тема ежегодных встреч ИБР - "Региональная интеграция как драйвер устойчивого процветания" - полностью соответствует стратегическому видению ОАЭ.

"Укрепление экономического и партнерского сотрудничества между государствами является одним из ключевых условий достижения устойчивого роста и общего благосостояния", - отметил он.

Шарафи добавил, что приверженность ОАЭ устойчивому развитию соответствует целям стратегии "Столетие ОАЭ - 2071", направленной на формирование конкурентоспособной экономики знаний, основанной на инновациях и устойчивом развитии, а также укрепление роли страны как глобального центра развития и экономических возможностей.

Он подчеркнул, что ОАЭ поддерживают усилия ИБР по углублению региональной экономической интеграции и развитию механизмов сотрудничества между государствами-членами.

"Мы считаем, что региональная интеграция - это не только укрепление экономических и торговых связей, но и обмен знаниями, развитие потенциала и совместное решение общих вызовов, что в конечном итоге способствует более инклюзивному и устойчивому развитию стран-членов", - заключил Шарафи.

ОАЭ призывают страны ИБР к диверсификации для повышения устойчивости

"Для укрепления устойчивости финансовых систем стран-членов ИБР необходим комплексный подход, сочетающий проактивное управление рисками с долгосрочными структурными преобразованиями. Диверсификация экономики остается наиболее эффективной защитой от внешних шоков", - сказал он.

По словам Шарафи, опыт ОАЭ показывает эффективность такой стратегии. Он отметил, что благодаря целенаправленному развитию экономики знаний и инноваций реальный ВВП страны в 2025 году вырос на 5,6%, при этом рост ненефтяного сектора составил 6,1%, что позволило снизить зависимость экономики от колебаний сырьевых рынков.

Представитель минфина ОАЭ также подчеркнул важность внедрения систем раннего выявления финансовых рисков на основе анализа данных.

"Страны должны отказаться от исключительно реактивного подхода и инвестировать в современные модели прогнозирования финансовых рисков. Хорошим примером является механизм IsDB Response, Recovery and Resilience (3R), который позволяет оперативно предоставлять экстренное финансирование и повышать готовность к кризисам. Расширение подобных инструментов поможет даже наиболее уязвимым государствам создать защиту от макроэкономических и климатических потрясений", - отметил он.

По словам Шарафи, дополнительным фактором устойчивости является развитие исламского финансирования, которое основывается на связи капитала с реальным сектором экономики и тем самым снижает риски возникновения спекулятивных пузырей.

Он также подчеркнул значение многостороннего сотрудничества.

"Используя площадку ИБР для обмена лучшими практиками и развития сотрудничества между странами Глобального Юга, государства могут координировать реформы и превращать системные риски в возможности для устойчивого роста. В условиях глобальной неопределенности устойчивость - это не индивидуальная задача, а общая цель, достигаемая посредством согласованного планирования, инклюзивного финансирования и долгосрочной диверсификации экономики", - сказал Шарафи.

Исламское финансирование в ОАЭ

По словам представителя минфина, следующим этапом развития исламского банковского сектора ОАЭ станет исламский финтех.

Он напомнил, что в 2025 году объем мировых активов исламского финансирования достиг около 6 трлн долларов, из которых примерно 4 трлн долларов пришлось на исламский банковский сектор.

"Отрасль продолжает расти примерно на 10% в год, главным образом благодаря странам Ближнего Востока, прежде всего государствам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, на которые приходится около 50-55% мировых активов исламских банков. ОАЭ наряду с Малайзией и Саудовской Аравией входят в число ведущих мировых центров исламского финансирования", - отметил Шарафи.

По его словам, ОАЭ также являются одним из лидеров в развитии исламского финтеха благодаря современной нормативной базе и высокому уровню цифровизации.

"Как страна, активно продвигающая цифровую трансформацию, мы рассматриваем исламский финтех как следующий этап развития исламского банковского сектора. Современная цифровая инфраструктура позволяет масштабировать эти решения на глобальном уровне", - сказал он.

Шарафи также отметил рост рынка "зеленых" сукук и шариатских финансовых инструментов, связанных с ESG.

"По данным Fitch, в 2025 году ОАЭ стали вторым крупнейшим в мире эмитентом долларовых сукук и третьим крупнейшим эмитентом ESG-сукук", - добавил он.

CEPA углубит экономическую интеграцию с Азербайджаном

"Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан поддерживают прочное стратегическое партнерство, которое было дополнительно укреплено благодаря вступившему в силу 15 апреля 2026 года Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA). Это соглашение служит важной основой для стимулирования инвестиционных потоков, развития торговли и финансовых услуг, включая расширение возможностей финансирования для малых и средних предприятий", - отметил он.

По словам Шарафи, к концу 2022 года объем инвестиций ОАЭ в экономику Азербайджана превысил 1,1 млрд долларов.

Он подчеркнул, что раздел соглашения, посвященный торговле услугами, способен придать новый импульс экономической интеграции и открыть дополнительные возможности для сотрудничества частного сектора двух стран.

"Это будет способствовать развитию взаимовыгодной торговли услугами и достижению целей устойчивого развития", - сказал представитель минфина ОАЭ.

Шарафи также напомнил, что между двумя странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения, вступившее в силу 28 августа 2007 года.

"Документ предотвращает двойное налогообложение доходов и капитала, обеспечивает ясность в вопросах распределения налоговых прав для инвесторов и компаний, работающих в обеих юрисдикциях, и дополнительно поддерживает двусторонние инвестиции", - добавил он.