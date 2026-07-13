Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Судан о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов".

2. Законопроект о внесении изменений в Закон "О психиатрической помощи" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Закон "О государственных закупках" (третье чтение).

6. Законопроект "О краудфандинге" (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс об административных проступках, в законы "О государственной пошлине", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О рынке ценных бумаг", "О лицензиях и разрешениях", "О безналичных расчетах", "О противодействии легализации полученного преступным путем имущества и финансированию терроризма" и "О платежных услугах и платежных системах" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, Гражданский кодекс, в законы "О валютном регулировании", "Об инвестиционных фондах" и "О рынке ценных бумаг" (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, Миграционный кодекс, в законы "О социальном страховании", "О таможенном тарифе", "О лицензиях и разрешениях" и "О государственных закупках" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение).

11. Законопроект "О семеноводстве" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в законы "О селекционных достижениях", "О государственной пошлине", "О лицензиях и разрешениях" и "О техническом регулировании" (второе чтение).

13. Законопроект "О рыболовстве" (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в законы "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Гражданский кодекс и Закон "О оценочной деятельности" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, в законы "О государственном кадастре недвижимости, мониторинге земель и землеустройстве", "О рынке земли" и "О государственном реестре недвижимого имущества" (второе чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, в законы "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республики", "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве", "О государственном реестре недвижимого имущества", в Закон от 15 декабря 2017 года номер 918-VQD "О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики" и в Закон "Об аграрном страховании" (второе чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об обязательном страховании от случаев утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (второе чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в законы "О медицинском страховании" и "О правах лиц с инвалидностью" (второе чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс, в законы "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" и "О государственной пошлине" (второе чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в Закон "О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности" (второе чтение).