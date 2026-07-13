Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку заседания включены следующие вопросы:
1. Законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Судан о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов".
2. Законопроект о внесении изменений в Закон "О психиатрической помощи" (третье чтение).
3. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс (третье чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в Закон "О государственных закупках" (третье чтение).
6. Законопроект "О краудфандинге" (второе чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс об административных проступках, в законы "О государственной пошлине", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О рынке ценных бумаг", "О лицензиях и разрешениях", "О безналичных расчетах", "О противодействии легализации полученного преступным путем имущества и финансированию терроризма" и "О платежных услугах и платежных системах" (второе чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, Гражданский кодекс, в законы "О валютном регулировании", "Об инвестиционных фондах" и "О рынке ценных бумаг" (второе чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, Миграционный кодекс, в законы "О социальном страховании", "О таможенном тарифе", "О лицензиях и разрешениях" и "О государственных закупках" (второе чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение).
11. Законопроект "О семеноводстве" (второе чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в законы "О селекционных достижениях", "О государственной пошлине", "О лицензиях и разрешениях" и "О техническом регулировании" (второе чтение).
13. Законопроект "О рыболовстве" (второе чтение).
14. Законопроект о внесении изменений в законы "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).
15. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Гражданский кодекс и Закон "О оценочной деятельности" (второе чтение).
16. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, в законы "О государственном кадастре недвижимости, мониторинге земель и землеустройстве", "О рынке земли" и "О государственном реестре недвижимого имущества" (второе чтение).
17. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, в законы "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республики", "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве", "О государственном реестре недвижимого имущества", в Закон от 15 декабря 2017 года номер 918-VQD "О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики" и в Закон "Об аграрном страховании" (второе чтение).
18. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).
19. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об обязательном страховании от случаев утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (второе чтение).
20. Законопроект о внесении изменений в законы "О медицинском страховании" и "О правах лиц с инвалидностью" (второе чтение).
21. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс, в законы "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" и "О государственной пошлине" (второе чтение).
22. Законопроект о внесении изменений в Закон "О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности" (второе чтение).
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