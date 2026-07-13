Президент Ильхам Алиев: В основе азербайджано-узбекских отношений лежат дружба и братство

В основе узбекско-азербайджанских связей лежат наши дружеские, братские отношения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

"Наша личная дружба с уважаемым Президентом Шавкатом Мирзиёевым еще больше укрепляет эти отношения. Должен отметить, что именно Президент Узбекистана первым оказал нам помощь в восстановлении Карабаха", - добавил глава государства, отметив, что в настоящее время реализуется множество экономических и промышленных проектов.