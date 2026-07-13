https://news.day.az/world/1847635.html В Колумбии показали терапию для лошадей - ВИДЕО В Колумбии работает терапевтический бассейн для лошадей, где животные проходят реабилитацию после травм. Как передает Day.Az, видео с необычным центром распространилось в Сети. В бассейне лошади расслабляются, восстанавливаются и заново учатся ходить после полученных травм.
В Колумбии показали терапию для лошадей - ВИДЕО
В Колумбии работает терапевтический бассейн для лошадей, где животные проходят реабилитацию после травм.
Как передает Day.Az, видео с необычным центром распространилось в Сети.
В бассейне лошади расслабляются, восстанавливаются и заново учатся ходить после полученных травм.
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