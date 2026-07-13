В Колумбии показали терапию для лошадей

В Колумбии работает терапевтический бассейн для лошадей, где животные проходят реабилитацию после травм.

Как передает Day.Az, видео с необычным центром распространилось в Сети.

В бассейне лошади расслабляются, восстанавливаются и заново учатся ходить после полученных травм.