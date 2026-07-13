https://news.day.az/world/1847628.html В Китае выросла заболеваемость COVID-19 В июне в Китае зарегистрировали около 79 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, включая 130 тяжелых и один летальный. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на China Daily. По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, число выявленных случаев продолжает расти.
В Китае выросла заболеваемость COVID-19
В июне в Китае зарегистрировали около 79 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, включая 130 тяжелых и один летальный.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на China Daily.
По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, число выявленных случаев продолжает расти. Для сравнения, в мае было зафиксировано около 21,9 тысячи случаев, а в апреле - 23,5 тысячи.
В ведомстве отметили, что тенденция к увеличению заболеваемости сохраняется.
Все случаи, выявленные в июне, были вызваны вариантом "Омикрон". При этом признаков появления новых штаммов вируса специалисты не обнаружили.
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