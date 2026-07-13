В Китае выросла заболеваемость COVID-19

В июне в Китае зарегистрировали около 79 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, включая 130 тяжелых и один летальный.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на China Daily.

По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, число выявленных случаев продолжает расти. Для сравнения, в мае было зафиксировано около 21,9 тысячи случаев, а в апреле - 23,5 тысячи.

В ведомстве отметили, что тенденция к увеличению заболеваемости сохраняется.

Все случаи, выявленные в июне, были вызваны вариантом "Омикрон". При этом признаков появления новых штаммов вируса специалисты не обнаружили.