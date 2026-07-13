Представитель сикхов отметил международную роль Азербайджана

Азербайджан за короткое время превратился в важную международную площадку для глобального диалога между различными движениями, организациями и средствами массовой информации.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend юридический советник Международной сикхской федерации Вирринг Прабджот Сингх на полях IV Шушинского глобального медиафорума.

"Азербайджан очень быстро стал центром глобальной коммуникации и диалога между различными движениями, организациями и, конечно, СМИ со всего мира, особенно стран Глобального Юга", - отметил он.

Говоря о Шуше, представитель Международной сикхской федерации подчеркнул, что город произвел на него большое впечатление своим богатым культурным наследием.

"Очень ценно посетить культурные достопримечательности города Шуша, а также увидеть следы конфликта и узнать его историю. Не менее важно увидеть стойкость местного сообщества и то, как люди смогли вернуть свои родные земли", - добавил П.Сингх.