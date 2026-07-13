Живописное плато Першембе

В сети распространилось видео живописного плато Першембе - одной из самых известных природных достопримечательностей турецкой провинции Орду, расположенной в районе Айбасты.

Плато находится на высоте около 1500 метров над уровнем моря и имеет статус памятника природы.

Day.Az представляет вниманию читателей кадры этой уникальной природной достопримечательности: