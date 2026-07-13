https://news.day.az/world/1847665.html Живописное плато Першембе - ВИДЕО В сети распространилось видео живописного плато Першембе - одной из самых известных природных достопримечательностей турецкой провинции Орду, расположенной в районе Айбасты. Плато находится на высоте около 1500 метров над уровнем моря и имеет статус памятника природы.
Живописное плато Першембе - ВИДЕО
В сети распространилось видео живописного плато Першембе - одной из самых известных природных достопримечательностей турецкой провинции Орду, расположенной в районе Айбасты.
Плато находится на высоте около 1500 метров над уровнем моря и имеет статус памятника природы.
Day.Az представляет вниманию читателей кадры этой уникальной природной достопримечательности:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре