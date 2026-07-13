Международные форумы в Азербайджане способствуют развитию глобального диалога

Проведение международных форумов в Азербайджане способствует развитию глобального диалога и укреплению сотрудничества между представителями разных стран.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала журналист Euronews Лора Баквелл на полях IV Шушинского глобального медиафорума.

"Такие форумы имеют огромное значение. Сегодня здесь собрались представители СМИ из более чем 50 стран - из Африки, с Ближнего Востока, из России, Украины, Аргентины и многих других государств. Именно такие встречи необходимы для дипломатии и укрепления мира, поскольку они создают условия для открытого диалога и общения", - отметила она.

По словам Баквелл, IV Шушинский глобальный медиафорум объединил журналистов со всего мира и стал важной площадкой для обмена мнениями.

Говоря о Шуше, она отметила, что, несмотря на то, что еще не успела обстоятельно познакомиться с городом, уже впечатлена здешней природой.

"Дорога от аэропорта была просто потрясающей. Здесь невероятно красивая природа, и я с нетерпением жду возможности поближе познакомиться с Шушой и ее достопримечательностями", - сказала журналист.

Баквелл также высоко оценила инфраструктуру города, которая, по ее словам, соответствует самым высоким международным стандартам.