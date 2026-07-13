Любимец миллионов Керем Бюрсин в Баку: открытие именной звезды и вечер профессионального бокса

Звезда турецкого кинематографа Керем Бюрсин посетил Азербайджан в качестве почетного гостя международного турнира IBA Champions' Night, который впервые прошел в пригороде Баку - Sea Breeze. В рамках визита актер принял участие в торжественной церемонии открытия своей именной звезды на Sea Breeze Walk of Fame.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend.

Вместе с Керемом Бюрсином в мероприятии участвовал народный артист Азербайджана Эмин Агаларов. Во время церемонии актер с теплотой вспомнил свой первый визит в Баку, который состоялся 12 лет назад во время съемок фильма. Он признался, что город произвел на него неизгладимое впечатление, назвал Баку одним из самых красивых городов и пообещал обязательно вернуться сюда снова.

Керем Бюрсин - лауреат международных премий, один из самых известных и востребованных турецких актеров современности, получивший мировую популярность благодаря главным ролям в сериалах "В ожидании солнца", "Дело чести", "Этот город последует за тобой" и особенно романтической драме "Постучись в мою дверь", которая была показана более чем в 90 странах мира.

Sea Breeze Walk of Famе - Аллея славы, посвященная выдающимся персонам, артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Вагиф Мустафазаде, Анар Мамедханов, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Энгельберт Хампердинк, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch, Джанни Руссо, Рики Мартин, Фаррух Закиров, Вахтанг Кикабидзе, Дэвид Фостер, Кэтрин Макфи, Томас Андерс, Николь Шерзингер, Джек Саворетти, Рафет Эль Роман, Уилл Смит, J Balvin, Mahmut Orhan, Kevin McCoy, Secret Service, Haddaway, Kosheen и In-Grid.

После открытия звезды Керем Бюрсин посетил вечер профессионального бокса IBA Champions' Night. Международный турнир, организованный Международной ассоциацией бокса (IBA) при поддержке Федерации бокса Азербайджана, собрал в Sea Breeze титулованных спортсменов, зарубежных гостей и многочисленных поклонников бокса. Турнир под открытым небом стал одним из самых ярких спортивных событий сезона.

В программу вечера вошли шесть зрелищных профессиональных поединков. Азербайджанская команда завершила турнир с тремя победами и двумя ничейными результатами.

Победителями стали Серхан Алиев, Саиджамшид Джафаров и Субхан Мамедов. Главным событием вечера стал титульный бой чемпиона мира Субхана Мамедова. Азербайджанский боксер эффектно вышел на ринг под легендарную композицию Can't Be Touched в живом исполнении легенды мирового бокса Роя Джонса-младшего, а затем полностью оправдал ожидания зрителей, уверенно доминируя на протяжении всего поединка. Уже в четвертом раунде Мамедов одержал яркую победу техническим нокаутом, не оставив сопернику ни единого шанса.

Еще два боя с участием Тайфура Алиева и Наби Искендерова завершились вничью, позволив сборной Азербайджана завершить вечер без единого поражения.

Мероприятие украсило выступления ритм-группы "Natiq" народного артиста Натига Ширинова и популярного исполнителя, участника "Евровидения" Эльнура Гусейнова.