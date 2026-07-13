Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю

Обнародованы итоги работ по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана за период с 6 по 12 июля.

Как передает Day.Az, в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) сообщили, что за прошедшую неделю на освобожденных территориях были обнаружены 54 противопехотные мины, 60 противотанковых мин и 237 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

За отчетный период от мин и НРБ очищено 1421,8 гектара территории.