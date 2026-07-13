https://news.day.az/world/1847664.html ВМС Турции впервые за 15 лет посетили порт Сирии Корабли Военно-морских сил Турции впервые с начала сирийского конфликта в 2011 году посетили Сирию. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции. Военные корабли прибыли в порт Латакия. На борту фрегата TCG İstanbul в Сирию также прибыл командующий ВМС Турции Эрджюмент Татлыоглу.
ВМС Турции впервые за 15 лет посетили порт Сирии
Корабли Военно-морских сил Турции впервые с начала сирийского конфликта в 2011 году посетили Сирию.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции. Военные корабли прибыли в порт Латакия.
На борту фрегата TCG İstanbul в Сирию также прибыл командующий ВМС Турции Эрджюмент Татлыоглу.
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