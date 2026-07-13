ВМС Турции впервые за 15 лет посетили порт Сирии

Корабли Военно-морских сил Турции впервые с начала сирийского конфликта в 2011 году посетили Сирию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции. Военные корабли прибыли в порт Латакия.

На борту фрегата TCG İstanbul в Сирию также прибыл командующий ВМС Турции Эрджюмент Татлыоглу.