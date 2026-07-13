Нахида Оруджова отметила юбилей в образе колоритной Джахан-халы

На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра состоялся очередной показ знаменитой оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", который был посвящен 65-летнему юбилею заслуженной артистки Азербайджана Нахиды Оруджовой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этот вечер сама юбиляр исполнила на сцене роль Джахан-халы - одной из самых колоритных героинь оперетты "Аршин мал алан". Образ мудрой, добродушной и остроумной родственницы главной героини традиционно считается одним из самых ярких комедийных персонажей произведения Узеира Гаджибейли. Благодаря тонкому юмору, жизненной мудрости и национальному колориту Джахан-хала неизменно вызывает симпатии зрителей и занимает особое место в истории азербайджанского музыкального театра.

Нахида Оруджова - одна из ведущих актрис Азербайджанского государственного академического музыкального театра. За многие годы творческой деятельности она создала десятки ярких сценических образов, заслужив признание зрителей и профессионального сообщества. Ее талант, мастерство и преданность театру были неоднократно отмечены государственными наградами и профессиональными премиями.

После спектакля состоялась торжественная церемония чествования юбиляра. Заслуженный артист Азербайджана Акбер Ализаде рассказал зрителям о творческом пути актрисы, поздравил ее от имени руководства и коллектива театра, а также вручил Почетную грамоту Республиканского комитета Профсоюза работников культуры Азербайджана.

К поздравлениям присоединился заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана по творческим вопросам, народный артист Ильхам Намиг Камал. Он пожелал Нахиде Оруджовой новых творческих успехов и вручил ей медаль "Teatr fədaisi".