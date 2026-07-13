В Азербайджане ожидаются ливни и град

С 14 июля и до конца недели в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

По информации службы, местами осадки будут носить характер локальных ливней, ожидаются грозы и возможен град.

Также прогнозируется повышение уровня воды в некоторых горных реках.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az