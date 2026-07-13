https://news.day.az/society/1847697.html В Азербайджане ожидаются ливни и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С 14 июля и до конца недели в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии. По информации службы, местами осадки будут носить характер локальных ливней, ожидаются грозы и возможен град.
В Азербайджане ожидаются ливни и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С 14 июля и до конца недели в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
По информации службы, местами осадки будут носить характер локальных ливней, ожидаются грозы и возможен град.
Также прогнозируется повышение уровня воды в некоторых горных реках.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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