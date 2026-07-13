Джейхун Байрамов обсудил с генсеком Всемирной таможенной организации развитие транспортных связей

13 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Иэном Сондерсом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией, вопросы упрощения процедур международной торговли, пограничной безопасности, цифровизации таможенных систем, борьбы с незаконной торговлей, укрепления устойчивости цепочек поставок и наращивания потенциала в таможенной сфере.

Министр Джейхун Байрамов, подчеркнув, что Азербайджан придает особое значение эффективному сотрудничеству с организацией, проинформировал о проводимых в нашей стране реформах в таможенной сфере, расширении транзитных возможностей и работе, направленной на упрощение международной торговли. Было отмечено, что вклад Азербайджана в развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг играет важную роль в укреплении региональных и глобальных торговых связей.

Глава МИД подробно проинформировал о новых реалиях в регионе, мирном процессе, а также созидательных работах и инфраструктурных проектах, реализуемых нашей страной на освобожденных от оккупации территориях.

Министр рассказал о крупномасштабных проектах, осуществляемых в направлении дальнейшего укрепления позиций нашей страны как важного транспортно-логистического узла Евразии. В данном контексте было отмечено, что растущая роль Азербайджана в международных цепочках поставок в результате увеличения пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, развития Среднего коридора, расширения Бакинского международного морского торгового порта и деятельности Свободной экономической зоны Алят создает новые возможности с точки зрения повышения эффективности таможенных процедур и упрощения торговли.

Стороны подчеркнули важность укрепления международного таможенного сотрудничества, внедрения инновационных технологий, обмена информацией и дальнейшего развития институционального взаимодействия.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.