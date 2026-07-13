Медиацентр передового опыта D-8 станет платформой для сотрудничества СМИ государств-членов

Медиацентр передового опыта D-8 станет практической площадкой для взаимодействия журналистов и средств массовой информации государств-членов организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе презентации стратегической концепции Медиацентра передового опыта D-8 в рамках IV Шушинского глобального медиафорума.

"Сегодня я рад заявить, что при единогласной поддержке всех государств-членов Медиацентр передового опыта D-8 становится реальностью и станет практической платформой для взаимодействия журналистов и средств массовой информации", - сказал он.

По словам Х. Гаджиева, Азербайджан оказывает полную поддержку деятельности нового центра. Он выразил уверенность, что площадка будет способствовать развитию сотрудничества между журналистами и медиаорганизациями стран D-8, обмену опытом и укреплению профессиональных связей.

Х. Гаджиев также пригласил государства-члены организации и их медиаструктуры активно участвовать в работе центра, подчеркнув, что эта инициатива принадлежит всему сообществу стран D-8 и их медиа.